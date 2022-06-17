Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

ABD Merkez Bankasının faiz artırma kararı sonrası petrol Nisan ayından bu yana ilk kez haftalık bazda düşüşe hazırlanıyor.

Rusya- Ukrayna savaşıyla çalkalanan petrol fiyatları ülkelerin faiz kararına odaklanmış durumda.

Brent petrol fiyatları, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarından sıkılaşma adımlarının geldiği haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele için attığı sıkılaşma adımları resesyon endişelerini daha da artırırken, petrol Nisan ayından bu yana ilk kez haftalık bazda düşüş yaşadı.

Haftanın son işlem gününde ABD ham petrolü 117 doların altını test ederken, Brent petrolde de 119 dolar seviyesi görüldü.

Türkiye'de ise doların da yükselmesi ile motorin ve benzine peş peşe zam geldi.

Son 3 günde motorin ve benzine gelen zamlarla fiyatlar 30 TL'yi geçmiş durumda.

Brent petroldeki düşüşle beraber, akaryakıt fiyatlarına da indirim beklentisi oluştu.

Ham petrol stoklarında artış

Öte yandan, Merkez Bankasının arka arkaya aldığı kararlar da dolar kurunu düşürmeye yetmedi. Dolar 17.30 TL'ye demir atmış durumda.

Fed'in 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını yapması Wall Street bankalarında resesyon beklentilerini yükseltirken, ABD Başkanı Joe Biden ise resesyonun kaçınılmaz olmadığı mesajını verdi.

Ülkede akaryakıt fiyatları galon başına 5 doları aşarken Beyaz Saray yakıt ihracatı konusundaki limitleri gözden geçiriyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil (yüzde 1,5) azalışla 511 milyon 600 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.