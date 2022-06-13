Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

Brent petrol piyasasında 40 yıllık zirvesini yenileyen ABD enflasyonu ve Çin'deki salgın önlemlerinin fiyatların düşmesine neden oldu.

Rusya- Ukrayna savaşıyla çalkalanan küresel petrol fiyatları ABD ve Çin'deki gelişmelerle aşağı yönlü ivme kazandı.

ABD'de yüksek enflasyonuna karşı verilecek agresif sıkılaşma adımlarının ekonomide durgunluk oluşturacağına ilişkin beklentiler ve Çin'de salgın önlemlerinin yeniden devreye girmesi petrol piyasasında fiyatları aşağı çekti.

ABD ham petrolü yüzde 2 düşüşle 119 doların altına geriledi. Brent petrol de 120 doların altını gördü.

Türkiye'de ise dolar kurundaki yükselişle beraber akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe zam gelmişti.

Gelen zamlarla benzin ve motorinin fiyatı 30 TL'ye yaklaşmıştı.

Merkez Bankasının açıkladığı GES önlemleri ise doları durdurmaya yetmedi.

Amerikan Otomotiv Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de yükselen enflasyonun başlıca sebeplerinden görülen yakıt fiyatları yükselişine devam ederek Cumartesi günü tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıktı.

Benzin fiyatları, Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesi ABD Kongresi’nde ufak bir farkla sahip oldukları korumakta zorlanan Joe Biden ve Demokrat milletvekilleri için önemli bir soruna dönüşmüş durumda.

Beklentiler revize ediliyor

Birçok ülke Ukrayna işgali sonrası Rusya’ya petrol ambargosu uygularken, rafine ürünlerin tüketimi

arzı aşıyor ve stoklar erimeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs Brent petrolün gelecek aylarda 140 dolar ile tepe yapmasını beklediğini açıkladı.

Morgan Stanley de en agresif senaryodaki 150 dolar beklentisinin yukarı çekilebileceğini duyurdu.

Brent petrol Temmuz 2008’de 147,50 dolar ile rekor kırmıştı.

Black Gold Investors LLC CEO’su Gary Ross, “(Fiyatlarda artış için) Bu kadar uygun koşulun bir araya geldiğini son 50 yıl içinde hiç görmedim. Dünyada yedek petrol kapasitesi çok az, ekonomi Çin dışında güçlü, Çin talebi şimdi geri geliyor ve küresel bir petrol kesintisinin ortasındayız” dedi.

China National Petroleum Corp. Çin talebinin 3. çeyrekte yüzde 12 artabileceğini tahmin ediyor.