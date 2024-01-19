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Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları ile ilgili büyük şok Motorine zam geliyor! Satış fiyatı hesaplaması değişti!
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları ile ilgili büyük şok Motorine zam geliyor! Satış fiyatı hesaplaması değişti!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 18:53:00 -
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları ile ilgili büyük şok Motorine zam geliyor! Satış fiyatı hesaplaması değişti!

Dolar kurundaki artışlar sebebiyle Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Zam gelişmesi sonrası fiyatları bir şekilde bir seviyeye taşıdı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum zamlı fiyatlar

Akaryakıt fiyatları yarından itibaren değişiyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haber akışlarından etkilenen brent petroldeki yükselişler akaryakıt fiyatları tarafına da yansıdı.

Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki artışlar ile beraber 18 Ocak itibariyle LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geliyor. Sektör temsilclerinden alınan bilgiye göre 20 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 03 kuruşluk zam bekleniyor.

Dolar kurundaki artışlar nedeniyle ilerleyen günlerde motorinin ardından benzine de zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 39,06 TL
Ankara 39,75 TL
İzmir 39,95 TL

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 36,91 TL
Ankara 37,54 TL
İzmir 37,76 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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