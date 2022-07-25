Araç sahipleri bu geceyi bekleyin! Akaryakıta güzel indirim sonunda geliyor

Motorin ve benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hafta başında benzin fiyatları ne kadar oldu? Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları hızla yükselmişti. 30 TL'ye kadar yükselen motorine indirim yolda. İşte 24 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatlarıyla birlikte yapılacak indirimin miktarı...

Son dönemde brent petroldeki düşüşlerle birlikte benzin fiyatlarına da indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatı 22.72 TL'den satılırken motorinin litresi 25.38 TL'den satılıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren indirimin tarihi de belli oldu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarın (26.04.2022) motorine 92 kuruşluk bir indirim geliyor. Bu indirimle birlikte Salı sabahından itibaren İstanbul'da 25.38 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 24.46 TL'ye inmiş olacak.