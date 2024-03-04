Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Peugeot Rifter'in satış rakamını duyan hayrete düşecek... Çok satıldı

Peugeot'nun hafif ticari araç segmentindeki güçlü oyuncusu Rifter, sürücülerin hem ticari hem de aile aracı olarak tercih ettiği modeller arasında öne çıkıyor.

Pratik kullanımı, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle dikkat çeken Rifter, piyasada en çok tercih edilen modellerden birisi olmayı başarıyor.

Bu başarısının arkasında, aracın sunduğu zengin donanım listesi ve esnek kullanım imkanları yatıyor.

Peugeot Rifter, sadece ticari amaçlar için değil, aynı zamanda geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir aile arabası olarak da kullanılabiliyor.

Araç, kullanıcılarına geniş iç mekanı ve konforlu sürüş deneyimi sunuyor. Bagaj hacmi ve kabin içi düzenleme seçenekleri sayesinde, Rifter, uzun yolculuklar ve günlük kullanım için ideal bir seçenek haline geliyor.

Model, zengin donanım listesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor. Rifter'ın baz donanım seviyesinde yer alan 1.5 litrelik dizel motor, 100 beygir güç üretiyor.

Bu motor, ekonomik yakıt tüketimi ve yeterli performansı bir arada sunarak, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, bu motor seçeneği, aracın çevreci bir profil çizmesine de katkıda bulunuyor.

Peugeot Rifter, modern tasarımı, kullanışlı iç mekanı ve ekonomik motor seçeneği ile hem ticari hem de özel kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Bu özellikleriyle Rifter, segmentindeki rakiplerinden ayrılarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan bir model olarak öne çıkıyor.

Peugeot'nun bu modeli, pratikliği ve konforu ön planda tutan sürücüler için vazgeçilmez bir tercih olmaya devam ediyor.

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İşte Peugeot Rifter Mart ayı güncel fiyat listesi…

ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT

Fiyatı: 1.015.500 TL

ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.182.000 TL

GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.270.000 TL