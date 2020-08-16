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Yerel

Araç refüje devrildi: Yaralılar var

Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın refüje devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 08:58:00 -
Araç refüje devrildi: Yaralılar var

Feci kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20. kilometresinde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Bursa'dan Samsun'a giden ve henüz sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 16 KFJ 40 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Kaza sırasında, araçta yolcu olarak bulunan Emine Yılmaz otomobil içinde sıkıştı.

Kaza anına tanık olan vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan Emine Yılmaz'ı kurtardı. Kazada Ramazan, Umut ve Emine Yılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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