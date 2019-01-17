Araç muayenesinde yeni dönem! Artık 'ağır kusur' sayılmayacak Araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümünün olmaması 'ağır kusur' olmaktan çıkarılarak 'hafif kusur' olarak sayılacak.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı. TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.

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