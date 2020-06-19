Araç muayenesi gecikme ücretleri silinecek mi?

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedelinin tahsil edilmektedir.

Çeşitli nedenlerden dolayı araçların muayene ettirmeyen kişiler güncellenmiş yaptırım doğrultusunda 288 TL gibi bir ceza ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Eğer araç 7 iş günü içerisinde muayeneden geçerse ceza 216 TL’ye düşmektedir.=

Araç muayene ücreti ne kadar?

Özelleştirilen araç muayene istasyonlarında, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 462 lira, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel taşıtlar ve arazi araçları 342 TL, traktör ve motosikletler için ise 174 lira alınıyor. Ayrıca araçların 68 lira da egzoz kontrol ücreti ödemesi gerekiyor.

Araç muayenesi gecikme ücretleri affedilecek mi?

Araç muayenesi gecikme ücretlerinin af edilip edilmeyeceği merak edilirken CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Vatandaş zaten ekonomik kriz nedeniyle taşıt vergisini ödeyemiyor, sigortasını yaptıramıyor. Katlanaraktan artan araç muayene cezalarına da af getirilmelidir. Muayene yaptıramayanlar aylık yüzde 5'e kadar ceza ödemektedir” dedi.