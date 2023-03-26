Araç muayenesi gecikene şartlı kolaylık

Sürücüleri araç muayenesine teşvik etmek için yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı.

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 12 MART 2023 TARİHİ SONRASI ARAÇ MUAYENEYE GÖTÜRÜLÜRSE NE OLACAK?

Araç muayenesini 12 Mart 2023 itibariyle geçiren sürücüler, eğer muayeneyi 30 Eylül 2023'e kadar yaptırırsa onlara bir kolaylık sağlanacak. Her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.