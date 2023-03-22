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Gündem Araç muayene ücretleriyle ilgili flaş karar! Mahkeme o parayı iade etti
Gündem

Araç muayene ücretleriyle ilgili flaş karar! Mahkeme o parayı iade etti

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Araç muayene ücretleriyle ilgili yeni bir karar verildi. Trabzon’da Ömer Altuntaş isimli vatandaş, geçen yıl aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda ödediği komisyon sonrası mahkemeye başvurdu. Mahkeme konuyla ilgili flaş bir karara imza attı. İşte haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:12:00 -
Araç muayene ücretleriyle ilgili flaş karar! Mahkeme o parayı iade etti

Trabzon’da Ömer Altuntaş isimli vatandaş, geçen yıl aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda banka kartıyla yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınmasını Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

Yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler

Araç muayene ücreti için 450 TL’lik tutarı yanında nakit para olmadığı için banka kartıyla ödeme yaptığını ve kendisinden komisyon ücreti istendiğini ifade eden Altuntaş, “Geçen yılın Nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesi yaptırdık. Ödemeyi nakit istediler ancak yanımda nakit yoktu. Maaş kartıyla yani banka kartıyla ödeme yaptığımda bizden komisyon istediler. Nedenini sorduğumuzda, kendilerinin böyle bir uygulaması olduğunu ve yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler. Biz de mecburen 12,41 TL’lik komisyonumuzu ödedik. Sonrasında mahkemeye başvurdum, bu tabi ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Neticede alınan 12,41 TL’lik komisyon ücretinin bize iadesi yapılıyor. Dolayısıyla bilgilendirme adına, farkındalık oluşturması adına böyle bir girişimde bulundum” dedi.

“Bizim gibi mahkemeye veren yok”

Başka kişilerden de komisyon ücreti alındığını ancak kendisi gibi kimsenin konuyu mahkemeye taşımadığını kaydeden Altuntaş, ”Başkalarından da böyle alınan komisyonlar var ancak bizim gibi mahkemeye veren yok. Haliyle 12 TL değmez diyorlar. Zaten öyle olduğu için herkes böyle düşündüğü için bunu vatandaştan almaya devam ediyorlar. Mahkeme netleşti, hükmü verdi. Gerekçeli kararda tüketici kanununda banka kartları ya da kredi kartlarından bu şekilde komisyon alınamayacağına hükmediyor. Firmaların ya da şirketlerin kendilerinin yaptığı bunlarla ilgili bankalarla anlaşmalar var. Bu anlaşmaların vatandaşı ya da üçüncü kişileri bağlamadığından bahsediyor. Haliyle biz de bunu dayanak gösterdik. Daha önce bununla ilgili mahkeme kararları farklı illerde vardı. Onları da emsal gösterdik sonuçta mahkeme de bizim lehimize karar verdi” diye konuştu.

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