  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Ekonomi

Araç muayene ücretlerinde indirim talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın işlerinin sekteye uğradığını belirterek, “Araç muayene ücretleri düşürülmeli” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:39:00 -
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi

Araç muayene sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını da talep eden Palandöken, şunları kaydetti: “Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.5 milyon araç var. Pandemi döneminde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 3 Nisan-3 Temmuz döneminde araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos’a kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu karar olumlu ancak tek başına yeterli değil. ‘K belgesi’ne sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim
Dünya

Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim

Türkiye'nin Bayraktar SİHA ihraç ettiği Ukrayna'da üretim yapan uçak üreticisi Antanov şirketinden Ankara'ya flaş bir teklif geldi.
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı