Araç muayene ücretlerinde indirim talebi

Araç muayene sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını da talep eden Palandöken, şunları kaydetti: “Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.5 milyon araç var. Pandemi döneminde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 3 Nisan-3 Temmuz döneminde araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos’a kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu karar olumlu ancak tek başına yeterli değil. ‘K belgesi’ne sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli.”