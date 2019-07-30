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Araç muayene randevusu nereden alınır?

Araç muayenesi yaptıracak olan vatandaşlar araç muayene randevusu nereden alınır? Araç muayene randevusu ne zaman alınır? Araç muayene randevusu ücretli mi? Araç muayene randevusu nasıl iptal edilir? Araç muayene randevusu ne zaman alınır? sorusunu sormakta. Ücretsiz TÜVTÜRK araç muayene randevu sistemi. ,Araç muayene randevu ücreti ne kadar? Araç muayenesi de genel muayene nedir? Tüvtürk Randevu numarası kaç? Araç muayene kaç yılda bir yapılır?

30 Temmuz 2019 Salı 16:50
Araç muayene randevusu nereden alınır?

Araç muayenesi yaptıracak olan vatandaşlar araç muayene randevusu nereden alınır? Araç muayene randevusu ne zaman alınır? Araç muayene randevusu ücretli mi? Araç muayene randevusu nasıl iptal edilir? Araç muayene randevusu ne zaman alınır? sorusunu sormakta.

TÜVTÜRK'ün Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olduğunun belirtildiği açıklamada, araç muayene hizmeti randevularının www.tuvturk.com.tr internet sitesinden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği vurgulandı. Açıklamada, araç sahiplerinin randevularını kurumun internet sitesinden ve çağrı merkezinden ücretsiz alabilecekleri hatırlatıldı.

 

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:50
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