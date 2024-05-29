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Otomotiv Araç muayene hizmetleri için devrim gibi karar
Otomotiv

Araç muayene hizmetleri için devrim gibi karar

Yeniakit Publisher
2024-05-29 09:42:00 -
Araç muayene hizmetleri için devrim gibi karar

Özelleştime İdaresi Başkanlığı, araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsamına aldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, karar verildi.


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