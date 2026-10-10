Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

ARALARINDAKİ REKABETİ ANLATTI: 17 yaşında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan ve 23 yaşında mezun olan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) ilk girişinde derece yaparak plastik cerrahi alanında asistanlık eğitimine başlayan Emre Türkan, paylaşımında babasıyla aralarındaki rekabete ilişkin "Babam 60 yaşında, benden 8 sene sonra Hacettepe Tıp'a başladı. Doktor önlüğü giyiyor, Harp Okulu mezuniyet yüzüğü takıyor, profil resminde ODTÜ kazağı var, biosunda avukat yazıyor. İlk olarak ODTÜ petrol mühendisliğini kazanıyor. İddiasına göre o zamanlar en revaçta olan bölümüymüş. Sarmıyor bırakıyor, tekrardan sınava giriyor. Hacettepe Tıp'ı kazanıyor. Maalesef orayı da bir noktadan sonra bırakıyor ve Kara Harp Okulu'nun sınavlarına girerek orayı kazanıyor. Neyse ki burayı bitirebiliyor ve teğmen olarak mezun oluyor. Kara havacı pilot olarak mesleğini biraz icra ettikten sonra burayı da bırakıyor ve yıllar sonra ilaç mümessilliği yapıyor. Aynı zamanda tekrar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanıyor ve çalışırken fakülteyi bitiriyor ve nihai mesleği avukatlığa başlıyor" dedi.