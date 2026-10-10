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Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

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Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

Ankara’da yaşayan Yaşar Kadir Türkan, yıllar önce yarıda bıraktığı Hacettepe Tıp Fakültesi'ne afla 60 yaşında tekrar geri döndü. Türkan'ın önlüğünü, aynı üniversitede tıp okuyup asistan doktor olan oğlu Emre Türkan giydirdi. Emre Türkan'ın törene ilişkin sanal medyada paylaştığı görüntüler 8 milyondan fazla izlendi.

#1
Foto - Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

Yaşar Kadir Türkan, 1985 yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü'nün hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Tıp eğitimini yarıda bırakan Türkan, Kara Harp Okulu'na sınavla girip, 1991'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

#2
Foto - Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kara havacı pilot olarak görev yaptıktan sonra askerlik mesleğinden ayrılan Türkan, bir süre tıbbi mümessil olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1998 yılında mezun olan Türkan, avukatlık mesleğine başladı. Uzun yıllar avukatlık yapan Türkan, son af düzenlemesinden yararlanarak Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Programı'na tekrar geri döndü.

#3
Foto - Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

SANAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ: Yıllar sonra tıp eğitimine başlayan Türkan'ın beyaz önlüğünü, aynı üniversitede Tıp Fakültesinden mezun olup, İstanbul'da asistan doktor olarak görev yapan Emre Türkan giydirdi. Emre Türkan, önlük giydirme törenine ilişkin görüntüleri 'Hababam Sınıfı' jenerik müziği ile sanal medya hesabından paylaştı. Emre Türkan'ın, babasıyla aralarındaki uzun yıllara dayanan rekabete atıf yapıp 'Ömürlük çekişmemizde Türkçe tıp kazanarak bana mağlup olan Yaşar Kadir Türkan’ı yine de tebrik ederim' ifadeleriyle paylaştığı görüntü büyük ilgi gördü. Dr. Emre Türkan'ın, 'Baban 60 yaşında Hacettepe Tıp'a başladı ve Hacettepe Tıp mezunu olarak önlüğünü sen giydirdin' ifadelerini kullandığı paylaşımı 8 milyondan fazla izlendi.

#4
Foto - Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

ARALARINDAKİ REKABETİ ANLATTI: 17 yaşında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan ve 23 yaşında mezun olan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) ilk girişinde derece yaparak plastik cerrahi alanında asistanlık eğitimine başlayan Emre Türkan, paylaşımında babasıyla aralarındaki rekabete ilişkin "Babam 60 yaşında, benden 8 sene sonra Hacettepe Tıp'a başladı. Doktor önlüğü giyiyor, Harp Okulu mezuniyet yüzüğü takıyor, profil resminde ODTÜ kazağı var, biosunda avukat yazıyor. İlk olarak ODTÜ petrol mühendisliğini kazanıyor. İddiasına göre o zamanlar en revaçta olan bölümüymüş. Sarmıyor bırakıyor, tekrardan sınava giriyor. Hacettepe Tıp'ı kazanıyor. Maalesef orayı da bir noktadan sonra bırakıyor ve Kara Harp Okulu'nun sınavlarına girerek orayı kazanıyor. Neyse ki burayı bitirebiliyor ve teğmen olarak mezun oluyor. Kara havacı pilot olarak mesleğini biraz icra ettikten sonra burayı da bırakıyor ve yıllar sonra ilaç mümessilliği yapıyor. Aynı zamanda tekrar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanıyor ve çalışırken fakülteyi bitiriyor ve nihai mesleği avukatlığa başlıyor" dedi.

#5
Foto - Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

'ONA ÇOK YAKIŞTI': Daha sonra kendisinin dünyaya geldiğini anlatan Emre Türkan, "Ancak benim hayat taktiğim babamın tam tersi gelişiyor. Okula erken başlıyorum. 17 yaşında Hacettepe İngilizce Tıp'a giriyorum. 23 yaşında mezun oluyorum. İlk TUS'umda derece yapıp asistanlığa başlıyorum. Durum böyle olunca da aramızda hep tatlı bir rekabet oldu. En önemlisi benim hayatta hep bir telaşım vardı, babamın ise hiç acelesi yoktu. Bu kadar acelesi olmayan bir adamın da 60 yaşında böyle bir şey yapması onun hayatına bence çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

dünya hayayı bir şekilde geçer...makam ve dereceler dünyanın süsüdür.

Allah afiyet uzun ömür versin..NAMAZları bırakmayın, mahşerde tıp,tip,top tüfek sorulmayacak...
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