Bu defa roller değişti! 60’lık tıp öğrencisine önlüğünü oğlu giydirdi

'ONA ÇOK YAKIŞTI': Daha sonra kendisinin dünyaya geldiğini anlatan Emre Türkan, "Ancak benim hayat taktiğim babamın tam tersi gelişiyor. Okula erken başlıyorum. 17 yaşında Hacettepe İngilizce Tıp'a giriyorum. 23 yaşında mezun oluyorum. İlk TUS'umda derece yapıp asistanlığa başlıyorum. Durum böyle olunca da aramızda hep tatlı bir rekabet oldu. En önemlisi benim hayatta hep bir telaşım vardı, babamın ise hiç acelesi yoktu. Bu kadar acelesi olmayan bir adamın da 60 yaşında böyle bir şey yapması onun hayatına bence çok yakıştı" ifadelerini kullandı.