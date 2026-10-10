Detaylar belli oldu! Fon kanununda merak edilen 10 soru 10 cevap

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklif, yatırımcılara yapılabilecek ara ödemelerden fon varlıklarının geri kazanılmasına kadar birçok düzenleme içeriyor. Teklifin amacı, "tasfiyesine karar verilen ve işlemleri henüz tamamlanmamış belirli yatırım fonlarında varlıkların geri kazanılması, yatırımcı alacaklarının hesaplanması ve ödemelerin belirli kurallara bağlanması" olarak açıklandı. Düzenleme, sadece SPK tarafından 17 Eylül 2026'da tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi tamamlanmamış fonları içeriyor, bütün yatırım fonları için geçerli genel ve sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmuyor.