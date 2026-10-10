Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!
Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı. Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı. Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı.
10- ŞIRNAK
9- SİİRT
8- UŞAK
7- DÜZCE
6- ÇANKIRI
5- KÜTAHYA
4- KIRIKKALE
3- BAYBURT
2- AFYONKARAHİSAR
1-SİNOP/ kaynak: haber7
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