  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye İnan: Şebekelerin elinize tutuşturduklarını okumayın! Dedikodulara baksak Özel Manisa’da sokağa çıkamaz Patronun dedikodusunu yapınca kovuldu! Mahkeme kararını verdi! Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar 3D yazıcı satışa çıkacak: BİM 13-16 Ekim kataloğu yayımlandı! Üsküdar’da Gazze çığlığı: ‘Toprağın Altındaki Çocuklar’ Kırmızı kartı yedi 'Ağır abisi'yle birlikte maçını izledi! Bu yöntemler masada artık: Yumurta haşlarken sürekli çatlıyorsa bunu deneyin!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı. Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

10- ŞIRNAK

#2
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

9- SİİRT

#3
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

8- UŞAK

#4
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

7- DÜZCE

#5
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

6- ÇANKIRI

#6
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

5- KÜTAHYA

#7
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

4- KIRIKKALE

#8
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

3- BAYBURT

#9
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

2- AFYONKARAHİSAR

#10
Foto - Sakin bir yaşam sürüyorlar: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri!

1-SİNOP/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
Sağlık

Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlığına dair son derece kri..
Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…
Gündem

Azerbaycan’ı seviyoruz ama… Bu rezilliğe nasıl susalım! İşte utanç görüntüleri…

Türkiye ile “iki devlet, tek millet” anlayışıyla güçlü kardeşlik bağlarına sahip Azerbaycan’dan üzücü görüntüler geldi. Celilabad bölgesinde..
ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!
Aktüel

Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı “Dokun Hayata” projesiyle 46 yıllık tarihinde ilk kez kırmızı ambalajını pembe r..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23