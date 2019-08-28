0553 313 94 23

Araç lastiğine hava basma kavgası kamerada

Gaziantep’te bir benzin istasyonunda araç lastiğine hava basma sırası yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
Araç lastiğine hava basma kavgası kamerada

Gaziantep’te bir benzin istasyonunda araç lastiğine hava basma sırası yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan adam yere düşerek bayıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Benzin istasyonuna gelerek aracının lastiğine hava basmak isteyen iki şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıslardan biri karşısındakini sakinleştirip uzaklaşmaya çalıştı.



Bir türlü sakinleşmedi


Bir türlü sakinleşmeyen şahıs karşısındaki adamı itince kavga çıktı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan şahıs yere düştü. Yerde de tekme ve yumruk darbesi alan şahıs baygınlık geçirdi.



Araçtan inen kadın eşinin yanına koştu


Kavga sırasında araçta oturan kadın, eşinin bayıldığını görünce koşarak yanına gitti. Daha sonra arabaya dönen kadın cep telefonunu çıkarıp ambulansa haber verdi. O sırada çevrede bulunanların olayı rahat tavırlarla izlemesi gözlerden kaçmadı. Kısa süre sonra ayılan şahıs, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri her iki şahsı da emniyete götürdü.


Yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Büyükşehir’den otobüs ve iş makinesi desteği
    1. Manisa Büyükşehir’den otobüs ve iş..
    2. Tekirdağ'da şüpheli ölüm
    3. "Altay tankının önemli görev yükünü..
    4. İzmit’in asırlık çınarlarının..
    5. Spot piyasada elektrik fiyatları
    6. Şarkıcı Selahattin Özdemir'e..
    7. Toplu taşıma araçlarına yönelik..
    8. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    9. Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık..
    10. ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Projesine..
    11. Samsunspor’a yeni otobüs
    12. Samsun Teknopark’ta çocuklar bilimle..
    13. İdama mahkum edilen İran'ın eski..
    14. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    15. Seçer, Karaduvar’da incelemelerde..
    16. Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon..
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya..
    20. Engelliler Zafer Bayramı’nı su altında..
    21. Galatasaray'da Kayserispor maçı..
    22. Salihlili minik karateciden..
    23. “Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında..
    24. Erdoğan, Velandia'yı kabul etti
    25. Çavuşoğlu-Makei ortak basın toplantısı
    26. Salihli’de tenis kortları yenileniyor
    27. FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer..
    28. Çocuğuyla birlikte kahveyi bastı
    29. AK Partili Kırkpınar: "Çiftçiye 1..
    30. Van YYÜ’de innovan girişimcilik..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir