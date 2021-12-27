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Yerel Araç kullanırken kalp krizi geçirdi
Yerel

Araç kullanırken kalp krizi geçirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yağmur giderlerine çarpan aracında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:24:00 -
Araç kullanırken kalp krizi geçirdi

Kaza, Gemlik ilçesi Serbest Bölge köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dinçer Koru (61) idaresindeki 77 DC 124 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yağmur giderlerine çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koru'nun nabzının atmadığını tespit etti. Hemen hastaneye sevk edilen Koru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koru'nun otomobil ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği ve bu yüzden kaza yaptığı öğrenildi.

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