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Araç kullanırken baygınlık geçirdi, kaza yaptığını ambulansta öğrendi!

Bursa'da, araç kullanırken tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçiren Mensur Uğur'un (83) kontrolünden çıkan otomobil, yeşil alana savrularak duvara çarptı. Yaralanan yaşlı adam, ambulansta kendine geldikten sonra kaza yaptığını sağlık ekibinden öğrendi.

09 Eylül 2018 Pazar 14:27
Araç kullanırken baygınlık geçirdi, kaza yaptığını ambulansta öğrendi!

Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Mensur Uğur, 16 KBD 48 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Uğur'un kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana savrulup, duvara çarparak, durdu. Kazada sürücü Uğur yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa taşıdı. Ambulansta gözlerini açan Uğur, kaza geçirdiğini sağlık ekibinden öğrendi. Sağlık görevlilerine iyi olduğunu söyleyen Uğur, hastaneye gitmek istemediğini dile getirdi. Sağlık ekibinin ikna ettiği Mensur Uğur, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:27
  1. Bursa
  2. Trafik kazası
  3. direksiyon başında baygınlık geçirid
  4. aracıyla duvara çarptı
  5. kazayı ambulansta öğrendi

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