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Araç kiralama sektöründe, ‘bayram’ hareketliliği

Araç kiralamada bayram yoğunluğu yaşanıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Araç kiralama sektöründe, ‘bayram’ hareketliliği

Araç kiralamada bayram yoğunluğu yaşanıyor. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektör olarak bayram tatili döneminde talep artışı beklediklerini, yaşanan artışın ülke ekonomisine sağlayacağı katma değeri de olumlu etkileyeceğini vurguladı.


Bu yıl bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektörünü hareketlendirirken, söz konusu hareketliliğin araç kiralama sektörüne de yansıması bekleniyor.Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen 125 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, son dönemlerde tüm dünyada araç kiralamaya yönelik talebin artışa geçtiğini vurguladı.Ekici, “Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Avrupa ve Amerika’da ‘Y’ nesli bir süredir araç sahipliği yerine kiralama sistemini tercih ediyor. ‘Araç paylaşım modelleri’ de tam bu ihtiyaçtan hareketle araç sahipliği yerine alternatif bir ulaşım çözümü olarak ortaya çıkıyor. Örneklerine giderek daha sık rastlamaya başladığımız saatlik kiralama hizmeti, Türkiye’de Zipcar, YoYo, Garenta Moov gibi markalar ile kısa dönem kiralama hizmetleri arasında bir seçenek olarak yer almaya başladı” dedi.


“Araç paylaşım pazarı, 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacak”


Müşteri tarafında ise paylaşım ekonomisinin büyümesini destekleyen ana unsurun “tasarruf” olduğunu vurgulayan Ekici, “Bu noktadan hareketle, görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015’te 4,8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarının; 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı.


Türkiye’de ise paylaşım ekonomisinin bilinirliğinin pek fazla olmadığını aktaran Ekici, bilinirliğin artması ile birlikte paylaşım ekosisteminin de hızla gelişeceğini öngördüklerini vurguladı. Ekici, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde kongre ve spor etkinlikleri ile ilgili organizasyonların daha sık düzenlenmesi, günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralamanın yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine olanak sağlamak gibi bir misyonu da var. Yeni araç satın almayı düşünen birçok kişi marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları öncelikli olarak kiralayıp denedikten sonra belirliyor. Bu çerçevede, günlük araç kiralamaya ülkemizin her ilinde artan bir talep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Elbette yaz döneminde Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil beldelerimizde talep üst düzeye çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise talep, mevsimsel etkiden uzak olarak, her daim yüksek.”


“MEB’in kararı sektöre canlılık katacak”


“15 Mayıs 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini sektörümüz açısından da olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasını yapan Ekici, “Kasım ve Nisan aylarında yapılacak olan ilave ara tatillerin, günlük araç kiralama sektörüne canlılık katacağını, bu dönemlerde talep artışı beklediğimizi, dolayısıyla ülke ekonomisine yaratacağımız katma değerin de artacağını ifade edebilirim” dedi.


Bayram tatili döneminde araç kiralamak isteyenlere de önerilerde bulunan Ekici, bu tür yoğun dönemlerde araç rezervasyonlarının mümkün olduğunca erken yapılması gerektiğini vurguladı. Araç kiralama hizmetinin mutlaka kurumsal bir firmadan alınması gerektiğine dikkat çeken Ekici, “Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercihi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve tatmin edici hizmet almasını sağlayacaktır. TOKKDER olarak, tüm Türkiye ekonomisi ve sektörümüz adına verimli bir yaz dönemi olmasını dileriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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