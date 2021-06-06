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Gündem Araç kanala uçtu: 1 yaralı
Gündem

Araç kanala uçtu: 1 yaralı

Van'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç kanala uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 11:52:00 -
Araç kanala uçtu: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Van’ın Gevaş ilçesi, Kuskunkıran Mahallesi yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABA 819 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine takla atarak kanala düştü.

Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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