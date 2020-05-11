Araç içi kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı: Yalanını aklamak için sahte evrak göndermiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza sabah 06.00'da Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu binmiştir" ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" şeklindeki gerçeğe aykırı iddiasını desteklemek için sahte evrak düzenlediği tespit edildi.

Otobüsün araç içi kamera kayıtları sahte evrağı ortaya çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu binmemesine rağmen Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenlediği bildirildi. Sahte evrakta; BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak'ın imzası bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğunu tespit etmesinin ardından sahte evrak ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin; resmi evrakta sahtecilik yapan kişi yada kişiler hakkında soruşturma açması bekleniyor.

Başsavcılık İBB Hukuk Müşavirliği'nin yanlış bilgilerini çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin gönderdiği evrakta, 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat: 06.13'de hareket eden otobüsle ilgili bilgilerin yanlış gönderildiğini saptadı.

"İlk üç duraktan sonra tüm duraklara ait yolcu verileri sanki tüm yolcular Fazilet Durağı'ndan binmiş gibi gösterilmiş"

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen 2020/1446 sayılı ilk yazı ekindeki tabloda her ne kadar otobüsün 06:13'teki ilk hareketinden sonraki ilk 3 durak olan Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ve Yavuz Selim Parkı'ndan sonraki tüm yolcu bilgilerinin Fazilet durağı olarak kaydedildiğini ve sonraki tüm duraklara ait yolcu verilerinin sanki tüm yolcular Fazilet durağından binmiş gibi gösterildiğini tespit etti.

Fazilet Durağı'ndan hiç yolcu binmedi ancak 71 yolcunun bindiğini gösteren evrak düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu binmemesine rağmen Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında; İBB Hukuk Müşavirliği'nin söz konusu verilerine göre Fazilet durağından bir seferde otobüse 71 kişinin bindiğinin gözüktüğü, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarihli son yazısı ekindeki belgelerde açıkça belirtildiği üzere, araç bilgisayarından validatör'e durak ID bilgisi iletilmediğinden, validatör'e iletilen en son verinin 06:20'de kaldığı ve bu saatten sonra veri akısı olmadığından binen kişilerin en son iletilen durak ID'sinde yani Fazilet durağından gözüktüğünün belirtildiğine dikkat çekildi.

"47 yolcu bindiğine ilişkin bilginin ne şekilde elde edildiği anlaşılamadı"

Kararda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı şikayetin ve basın açıklamalarının muhtemelen bu teknik aksaklıktan kaynaklanan verilerin yeterince analiz edilmemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Kararda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna rağmen şikayette ve basın açıklamalarında belirtilen Fazilet durağından bir defada 47 yolcu bindiğine ilişkin bilginin ne şekilde elde edildiğinin anlaşılamadığına dikkat çekildi.

"Kamera kayıtlarına göre hat boyunca hiçbir durakta bir seferde 71 yolcunun bindiğine ilişkin herhangi bir veri yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde gönderilen yazıda; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat: 06.13'de hareket eden otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda; "Tarafınızdan gönderilen excel formattaki kayıtlara göre 9. durak olarak gözüken Fazilet durağında toplam 71 yolcunun bindiğinin yazılı olduğu, kamera kayıtlarına göre hat boyunca hiçbir durakta bir seferde 71 yolcunun bindiğinin yazılı olduğu, kamera kayıtlarına göre hat boyunca hiçbir durakta bir seferde 71 yolcunun bindiğine ilişkin herhangi bir veri olmadığı anlaşılmakta; çelişkinin neden kaynaklandığının ayrıntılı bir şekilde izah edilmesi, izahatın mutlaka kağıda basılı, onaylı ve üst yazılı olmasına dikkat edilmesi, iş bu müzekkereye ivedi şekilde yanıt verilmesi, gereksiz yere yazışmalara ve ihtara sebebiyet verecek görevli yada görevliler hakkında resen soruşturma başlatılacağının ihtarı ile gereği rica olunur" denildi.

BELBİM tarafından gönderilen GPRS durak kayıtları incelendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede; şöyle denildi:

"Aracın durak bilgileri incelendiğinde aracın Kağıthane Belediyesi durağından ilk yolcusu aldığı sırayla Kağıthane Belediye, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü, Yavuz Selim Parkı duraklarına uğrayarak birer yolcu aldığı, Yavuz Selim Parkı durağından sonra ise otobüse binen tüm yolcuların Fazilet Parkı durağında bindiği şeklinde listelendiği, BELBİM tarafından gönderilen GPRS durak kayıtları incelendiğinde hattın toplamda 60 duraktan oluştuğu, araç Nurtepe Sosyal Tesisleri'nden kalkarak, Kabataş'a geldiği, sonrasında Kabataş'tan ring halinde geri dönüş yaparak Kağıthane son durağa geldiği anlaşılmıştır."

Otobüs Fazilet Durağı'ndan hiç yolcu almadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'ndan talep edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen, güvenlik kamera kayıtları ve 30 Nisan 2020 tarih ve 1446 sayı numaralı yazıya ait istatistiki veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi.

62 no'lu Kağıthane-Kabataş Hattı'nda görevli otobüse Fazilet durağından hiç yolcu almadığı tespit edildi. Otobüsün ilk seferine 29 Mart 2020 Pazar günü saat:06.13'te başladığı, ilk duraktan son durağa kadar toplamda 75 yolcunun otobüsü kullandığı, ilk yolcuyu Nurtepe Sosyal Tesisleri durağından aldığı bildirildi.

Otobüse bir durakta en fazla yolcunun 13 yolcu ile Harmantepe durağı ile yine 13 yolcu ile Beşiktaş durağından bindiği, otobüsün Fazilet durağından hiç yolcu almadığı tespit edildi.

Sabah