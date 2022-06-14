Araç fiyatlarının bu kadar patlamasının nedeni ortaya çıktı

Pandeminin etkisi, tedarik zincirinin bozulması, çip krizi ve döviz kurundaki artış ile birlikte bayilerde otomobil bulmak zorlaştı. Durum böyle olunca fiyatlarda ciddi anlamda artış gösterdi. Son bir yılda sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 70 civarında zam geldi. Aynı şekilde ikinci el otomobillerde değerlendi. Geçen yıl 400 bin lira olan binek bir otomobil bugün 700 bin liraya çıktı. Bayilerde araba yokluğu fırsatçıları harekete geçirdi.

Piyasada araba olmayınca bazı bayiler galericilerle anlaşmaya gitmeye başladı. Bayi satış fiyatı 700 bin lira olan bir otomobili galericiye 750 bin liraya satıyor. Galerici ise üzerine 100 bin lira koyarak ilana çıkıyor. Bayide araç bulamayan alıcı, galericiden yüksek fiyata araba almak durumunda kalıyor. Durum böyle olunca otomobil fiyatları da artmış oluyor. Araba almak için adını sıraya yazdıran kişiler ise çeşitli bahanelerle oyalanıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen aylarda stok yapan bayi ve galeriler hakkında işlem başlatacağını ve ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti. Muş, emniyet ekiplerinin bazı bayi ve galericilerle anlaşma yaptığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi