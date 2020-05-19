Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Araba fiyatlarına zam mı gelecek? Araç fiyatları önümüzdeki günlered ne olur? Yeni Şafak’a konuşan Emre Ayyıldız tarafından yapılan açıklamada “2018'den bu yan kur yaklaşık yüzde 54 yükseldi. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları da bu etkiyle birlikte yüzde 44 artmış oldu. Salgın etkisini yitirirse ikinci bir dalga ile karşılaşmazsak fiyatlar yüzde 7 daha yükselebilir. Şu an araç almak için en doğru zaman diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Araba fiyatlarına zam mı gelecek?

Bu noktada özellikle pandemi başındaki oranlara geri geldiklerini de açıklayan Ayyıldız, iyileşmenin devam etmesi durumunda sıfır araç pazarının 550 bine, ikinci el pazarının ise 8 milyona ulaşacağını da vurguladı. Hüsamettin Yalçın tarafından yapılan açıklamada da bir şekilde fiyatların artışa geçileceği ifade edildi. Yalçın: "Şu anda, 2. el araç fiyatları yaşanan talep patlamasından dolayı yükselmeye devam ediyor. Markalar, mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki mayıs, haziran ve temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Diğer yandan, kurdaki artışın araç fiyatlarına yansıması nedeniyle sıfır kilometre fiyatlarının bugünden yüzde 7-8 oranında daha yukarıda olacağını öngörmekteyiz.