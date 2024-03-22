Araç bagajından kuyumcunun cesedi çıktı!

İlçede park halinde bir otomobilin bagajında yapılan incelemede bir ceset bulundu.

Cesedin Bornoca'da kuyumculuk yapan 68 yaşındaki Bekir Bozar'a ait olduğu öğrenildi.

Otomobili özel hastanenin otoparkına bırakıp kaçtılar!

Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen 24 yaşındaki F.B. ile aynı yaştaki arkadaşı E.Ö., Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

Diğer arkadaşı ihbar etti!

Otomobilde bulunan şüphelilerden E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozarın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.