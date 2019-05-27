0553 313 94 23

Araç alım satımı yetki belgesi için son tarih 13 Ağustos

İkinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan işletmelerin, satış işlemlerini yapabilmeleri için getirilen yetki belgesi zorunluluğu konusunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından bilgilendirme yapılarak,son tarihin 13 Ağustos 2019 olduğu aktarıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22
Araç alım satımı yetki belgesi için son tarih 13 Ağustos

İkinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan işletmelerin, satış işlemlerini yapabilmeleri için getirilen yetki belgesi zorunluluğu konusunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından bilgilendirme yapılarak,son tarihin 13 Ağustos 2019 olduğu aktarıldı.


ETSO’dan yapılan açıklamada,"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine İlişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti İşletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağından işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Yetki belgesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir, iptal edilir. Bu kapsamda yapılacak denetimler Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülür. Yönetmeliğin noterlerin yükümlülükleri başlıklı 21. maddesinin a bendinde ’ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletme adına tescilli taşıtların satışı ile bu İşletme aracılığı ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında işletmenin yetki belgesine sahip olduğunun doğrulanmasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti bilgi sisteminden yapmak, devir işlemini gerçekleştirecek kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeyi istemek ve yetki belgesi numarasına satış sözleşmesinde yer verir’ denildiğinden yetki belgesi almayanların noter satışı yapamayacağı da belirtilmektedir.Bu nedenle yetki belgesi alma son tarihi 13 Ağustos 2019 olduğundan, yetki belgesi almak için müracaat edilmeden önce ek1 ve ek2 belgeleri incelenerek gerekli belgelerin en kısa zamanda hazırlanarak ve işletmelerini yönetmeliğin 18’inci maddesinde aranan şartlara uygun hale getirerek müracaat edilmesi hususunu ilgililerin dikkatine sunarız"denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında
    1. FETÖ şüphelisi 42 asker hakim..
    2. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve..
    3. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    4. CHP, İstanbul’a kâbusu yaşattı
    5. Vali Demirtaş, Adana Şehir Hastanesi..
    6. Gazeteci Bayhan ve Poyraz ortak kitap
    7. Döviz kurları
    8. (Özel) Kemerle saldıran sürücü, yediği..
    9. Türkiye sağlık alanında uluslararası..
    10. Trakya'dan ikinci müjde: Yeni rezerv..
    11. Erzincan’da 176 bin hektar alanın..
    12. Brent petrolün varili 68,62 dolar
    13. Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşı,..
    14. Araç alım satımı yetki belgesi için..
    15. Sağlık Bakanlığı açıkladı: Küba ile..
    16. CHP’nin camileri depo yaptığının belgesi
    17. İstanbul’da dehşet anları kamerada.....
    18. Küresel piyasalar haftaya sakin başladı
    19. Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın..
    20. Sümela’nın ziyarete kapanmasına en çok..
    21. Evlerinin bahçesinde ölü olarak..
    22. 500 maden sahası için ihale
    23. Oylamaya katılım az oldu, katlı kavşak..
    24. Afganistan'da bakanlık çalışanlarına..
    25. Oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu..
    26. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    27. Kayserispor 41’de kaldı
    28. Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle mest..
    29. Kayserispor’da asist karnesi
    30. Kayserispor’un en golcüsü Chery oldu
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler