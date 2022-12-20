Araç alacaklar dikkat! Hyundai Kona yepyeni tasarımı ile geliyor: Yeni Hyundai Kona artık daha büyük

Ayrıca, Kona, tamamen elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle de sunulacak. Ön bölümde ince gündüz farları ve tamponun her iki kenarına yerleştirilen aydınlatma grubu ile dikkat çeken Kona, çıkıntılı çamurluklarıyla da SUV karakterini öne çıkarıyor.

Arka bölümde ise sade ama şık tasarım devam ederken, ince stop lambalarında kullanılan yeni Parametrik Piksel teknolojisi de güzel bir görüntü sunuyor.

Kona, 4,355 metrelik uzunluğu ile iç mekanda daha fazla yaşam alanı sunarken, genişliği de önceki nesle göre 25 milimetre artmıştır. Dingil mesafesi de 60 milimetre artmıştır. İç mekanda da yenilikçi olacak olan Kona, çift ekran düzenine sahip olacak. 12,3 inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence sistemi ekranı kokpitte en çok dikkat çeken unsurlardan biri olacak.

Kona, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen bir platform üzerinde yer alacak, ancak hibrit ve benzinli versiyonlara da sahip olacak. akdeniztelgraf'a göre: Ayrıca, sportif bir görünüm arayanlar için N Line donanım seviyesi de sunulacak. Hyundai'nin yeni nesil modellerinde kullandığı tasarım dilini direkt olarak yansıtan model, Staria'ya bir hayli benzeyen bir yüze sahip. Bu benzerliğin en belirgin özelliği de kaput boyunca uzanan ışık barı olmuş. Far takımları ise aracın iki köşesine konumlanmış durumda. Yeni Kona, 4.355 milimetrelik uzunluğu ile boyutlarında da yaklaşık 150 mm kadar bir değişim yaşamış. Bu boy değişimi aks aralığına yaklaşık 60 mm olarak yansıyor.

Kısacası, benzinli motor tipindeki tasarım da elektrikli modelleri anımsatıyor. Yeni Kona'nın tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik bir ambiyans dikkat çekiyor. Özellikle EV varyantında zirveye çıkan düz çizgi halindeki LED gündüz farları ve tamponun her iki köşesine yerleştirilen farlar, otomobilin karakteristik özelliğini vurguluyor. Ayrıca, Kona'nın bu yeni nesil Parametrik Piksel özelliği, Hyundai'nin popüler elektrikli araç serisinin farkındalığını gözler önüne seriyor.