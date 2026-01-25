  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye! Suriye'den açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı İdamı getirin artık! Şişli'de çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı ABD'de kar alarmı! 10 bine yakın uçuş iptal edildi Suriye'de flaş gelişme! Ateşkesin süresi doldu Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu Sıcak saatler! Rusya vuruldu Galatasaray, Karagümrük engelini aştı
Otomotiv Araç alacaklar dikkat! Bu sistemle dolandırıcılığın önü kesiliyor
Otomotiv

Araç alacaklar dikkat! Bu sistemle dolandırıcılığın önü kesiliyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Araç alacaklar dikkat! Bu sistemle dolandırıcılığın önü kesiliyor

Araba alım satımlarında devreye giren güvenli alışveriş sistemi, alıcı ve satıcıyı aynı anda koruyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için bu sistemin mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık vakaları vatandaşları tedirgin ederken, devreye giren güvenli alışveriş sistemiyle birlikte süreç daha kontrollü ve güvenli hale geldi.

 

Güvenilir yerden alınmalı

Uzmanlar, öncelikle araç alırken bilinen ve güvenilen yerden alışveriş yapılmasını, mutlaka güvenli alışveriş sisteminin kullanılmasını tavsiye ediyor.

 

“Güvenli alışveriş sistemi kullanılmalı”

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde galericilik yapan satış uzmanı olan Gökalp İlhan, "Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken bildikleri ve güvendikleri yerden alışveriş yapsınlar. Araba alacak kişilerin dolandırılmaması için güvenli alışveriş sistemini mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Güvenli alışveriş sisteminde aracın satışı gerçekleştiği anda alıcı ve satıcıya havuzda duran para hesabına aktarılır böylelikle güvenli bir alışveriş olur. Mağduriyetin yaşanmaması için devletimizin çıkardığı bu sistemi halkımızın gönül rahatlığıyla kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Miniklere trafik dersi! Oyak Renault "Güvenli Adımlar" projesini başlattı
Miniklere trafik dersi! Oyak Renault “Güvenli Adımlar” projesini başlattı

Otomotiv

Miniklere trafik dersi! Oyak Renault “Güvenli Adımlar” projesini başlattı

Geri sayım başladı! İşte, MG ZS Hybrid+ Türkiye satış tarihi
Geri sayım başladı! İşte, MG ZS Hybrid+ Türkiye satış tarihi

Otomotiv

Geri sayım başladı! İşte, MG ZS Hybrid+ Türkiye satış tarihi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23