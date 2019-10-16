Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019 arabuluculuk sınavı tarihi

Adalet Bakanlığı'na bağlı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından başvuruları alınan arabuluculuk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruları geçerli olan ve 2019 arabuluculuk sınavlarına hazırlanan vatandaşlar, bir yandan da arabuluculuk sınav tarihini araştırıyor. Peki, arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Arabuluculuk sınavı ne zaman?

Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da yapılacak.

Arabuluculuk başvuru şartları neler?

Arabuluculuk sınavına girecek olanlar için başvuru koşulları şu şekilde sıralanıyor;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden

sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

ARABULUCULUK EĞİTİMİ NEREDEN ALINIR?

Arabuluculuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından veriliyor. Bu kuruluşlar izin alarak eğitim verebilir. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamlarda ve www.adb.adalet.gov.tr adresinden yayımlanıyor.