Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak sınav için başvurular 2 Eylül'de sona erecek19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:56
ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
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