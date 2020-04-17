Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü izinsiz aldığı otomobili ile drift atarak ilerledi. Trafik polisinin fark etmesi üzerine kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay saat 17.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hergün gittiği markete alışveriş için giden M.E. alışverişi sırasında cüzdanını ve otomobilinin anahtarını unutup dükkandan çıktı. Markette çalışan E.G. bu sırada lüks otomobilin anahtarının orada unutulduğunu fark etti ve birkaç tur atmak için M.E.’den izin almadan aracıyla merkeze indi. Birkaç drift hareketi yapan E.G. trafik polisi tarafından fark edildi. Dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçmaya başladı. Kilometrelerce kovalamaca sırasında motorlu trafik polisini de sıkıştıran E.G. Sümerbank kavşağında kendisini kovalayan polis tarafından yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken araç sahibi olay yerine geldi. Aracının anahtarını unuttuğunu ve böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen M.E. karakola giderek market çalışanı E.G.’den şikayetçi olacağını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.