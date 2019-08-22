Arabayı hızla üzerine sürdü, tepki gösterince de kalbinden bıçakladı! Mağdur gibi gösterilen mahkumlar için 'Af yasası' gündemdeyken son yıllarda cinayet olayları artmaya devam ediyor. Karaman'da, İsa Kocaoğlu, yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana gelen olayda, saat 06.30 sıralarında, yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi. Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay K., elindeki bıçakla araçtan indi. Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gurbetçi kurtarılamadı Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alındı Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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