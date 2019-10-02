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Arabaşı nasıl yapılır?

Yemek aralarında yenildiği için asıl adı arabaşı olan ve günümüze kadar arabaşı şeklinde gelen bu yöresel kış çorbası tam anlamıyla bir şifa deposudur.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:16
Arabaşı nasıl yapılır?

Çorbası için;

Tavuğun herhangi bir parcası

1 yemek kaşığı salça

Pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

 

2 kaşık un

6 su bardağı tavuk suyu

Hamuru için;

6 bardak su

20 yemek kaşığı un

Tuz

Yapılışı;

3 su bardağı  suyu kaynamaya bırakalım. Kalan 3 bardak su ile unumuzu çözdürelim kaynayan suya karıştırarak ve azar azar ilave edelim. Tepsiyi ıslatın ve yapılan  hamurumuzu tepsiye yayıp soğuk bir yerde 4 saat bekletelim.

Diğer taraftan tavuğu 6 su bardağı su ile haşlıyoruz. Haşladığımız tavuk etini küçük parçalar şeklinde didikleyelim. Ayrı bir tencerede unu renk değiştirmeyecek şekilde sadece kokusu çıkana kadar kavurup üzerine tereyağı ilave ediyoruz.sonra salçayı ve pul biberi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. tavuk suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Devamlı karıştırıyoruz ki topaklanmasın. kaynadıktan sonra didiklediğimiz tavuk etlerini ekliyoruz kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Çorba sıcak hamur soğuk şeklinde servis ediyoruz.

NotHamuru çorbaya düşürmeyin. Yoksa cezaya girer bir sonraki arabaşı evinizde ikram edilir.J

 

Afiyet Olsun.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:16
  1. arabaşı

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