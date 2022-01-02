Arabaşı çorbası; Sıcak çorba ile soğuk hamurun birleştiği lezzet

Kış aylarının gelmesiyle sofralardaki yerini alan arabaşı çorbası, özel hazırlanan hamuru ile birlikte servis ediliyor. Üniversite mezunu iki çocuk annesi girişimci kadın, açtığı iş yerinde arabaşı çorbasını hamuruyla birlikte yaparak servis ediyor.

Orta Anadolu’da birçok yörede ara aşı olarak yapılmaya başlayan ve günümüzde arabaşı olarak bilinen çorba en çok merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Türk mutfağının saklı kalmış lezzetlerinden olan bu çorba, diğer çorbalara nazaran daha farklı tüketiliyor. Bu lezzetin farkı ise soğuk hamur ile tüketilmesi. Soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutulmaya bırakılarak tüketim için hazırlanıyor. Sofraya gelen soğuk hamur çorba ile beraber çiğnenmeden yutularak tüketiliyor.

Bol şifalı, tavuk eti ile hazırlanan bu özel çorbayı nasıl yapılıyor?

Arabaşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Malzemler

1 adet tavukgöğsü

Yarım kilo un

8 adet ekşi erik

20 gram acı biber

Domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kuru biber

Tuz

Yapılışı

Tavuğu haşlayıp didikleyin. Erikleri küçük bir tencerede haşlanmaya bırakın. Bir başka tencerede suyu kaynattıktan sonra unun yarsını ve tuzu ekleyin. Topaklanmadan pişirin. Bir lapa elde edeceksiniz. Bu un lapasını geniş bir kaba dökün ve soğumasını bekleyin. Bir tencerede sıvı yağı kızdırın ve salçayla kavurun. Üzerine 1 litre su ve 5 yiyecek kaşığı un ilave edin. Haşladığınız erikleri de ilave edin. Kuru biberleri ve tavuk etlerini de ekleyip karıştırarak pişmesini sağlayın. Servis edeceğiniz zaman unlu lapayı baklava şeklinde dilimleyin. Bir kaseye birkaç lapa ve üstüne çorba ilave edin. Kuru biberle sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Çorbanın kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu belirten Hediye hn, hazırlanışını şu şekilde anlattı

“Arabaşı çorbasına öncelikle mesela 5 litrelik tencere için 5 kaşık yağ ve 5 kaşık unu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra 2 kaşık domates salçası 1 kaşık biber salçasıyla unu biraz daha çeviriyoruz. Daha sonra tavuk suyu, normal su, didiklenmiş tavuk, kırmızı biber, karabiber ve su ile biraz daha açarak ve bolda limon sıkarak çorbamızı yapıyoruz.”

Arapbaşı çorbası nereye ait?

Arabaşı ya da Arabaşı çorbası, Türk mutfağının [Ege Bölgesi]'ya özgü çorbasıdır. Emirdag Belediyesi tarafından 2012 yılında Türk Standartları Enstitüsüne tescil ettirilmiştir ancak Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyon, Nevşehir gibi illerin mutfak kültüründe de yer alır.