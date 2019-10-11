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Arabası çekilen pilavcı yaşananlara tepkili

Konya’nın Selçuklu ilçesinde pilav satarak ekmeğini kazanan vatandaşın arabası çekildi. Yaşanan olay karşısında üzüntüsünü dile getiren vatandaş, olaya tepki gösterdi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:14
Arabası çekilen pilavcı yaşananlara tepkili

Konya’nın Selçuklu ilçesinde ‘Pilavcı Sadık Usta’ ismiyle pilav satan vatandaşın arabası çekildi. Ekmek teknesinin çekilmesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren vatandaş, yaşananlara tepki göstererek, “Benim tezgâhımıza 22.30 da kapalı olmasına rağmen kılıfını keserek aldılar. 100 metre ileride aynı işi yapana selam verip geçiyorlar ona bir şey demiyorlar” dedi.

İlk olarak bir gece tezgahının toplandığını ancak arabasının alınmadığını ifade eden vatandaş, bunun üzerine arabanın üzerine, “Sayın başkan ekmek tekneme dokunmadan önce, sıktır alnıma bir kurşun. Allah’ım senin bana verdiğini rızkı belediye ve kolluk görevlileri elimden alıyor. Sana havale ediyorum. Sayın devlet büyüklerimize sesleniyorum. Sokaklarda rızkını kazanan tüm fakir fukarayı öldürün. Size teşkil etmesinler” ifadelerini yazdığını söyledi. Vatandaş, bu yazılanlardan sonra bir gece arabasının da çekildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:14
  1. Konya
  2. Selçuklu ilçesi
  3. pilavcı

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