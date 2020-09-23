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Aktüel Araban sarımsağına coğrafi işaret tescili
Aktüel

Araban sarımsağına coğrafi işaret tescili

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:59:29 -
Araban sarımsağına coğrafi işaret tescili

GAZİANTEP (AA) - Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ilk Türk mutfağına sahip Gaziantep'in Araban ilçesinde yetiştirilen sarımsak coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Araban Ovası'nda yetiştirilen ve ilçenin adıyla anılan sarımsağın tescillenmesi için yürütülen çalışmalarda sonuç alındı.

Kaymakamlık tarafından yapılan başvuru sonucunda Araban sarımsağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret tescilinin ilçeye ve çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da aroması ve uzun depolama süresiyle dikkati çeken sarımsağın tescillenmesinin ürünün tanıtımı ve pazarlanması için faydalı olacağını belirterek ilçedeki üretimin ilerleyen süreçte daha da artacağını düşündüğünü kaydetti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise önceki dönem Araban Kaymakamı Emin Bağlı tarafından başlatılan sürecin başarıyla sonuçlandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.



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