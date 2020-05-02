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Aktüel

Araban halkına evde kalın çağrısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Covid-19 salgınının çevrelerindeki bütün ilçelerde görüldüğünü belirterek ilçe halkına tedbirlere uymaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:22:46 -
Araban halkına evde kalın çağrısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Covid-19 salgınının çevrelerindeki bütün ilçelerde görüldüğünü belirterek ilçe halkına tedbirlere uymaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.


Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada ilçe halkına evde kalıp sabırlı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Mutlu’nun açıklamasında, "Değerli Arabanlı vatandaşlarımız, salgın hastalık çevremizdeki bütün ilçelerde görülüyor. Şu süreçte maske kullanımı, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağına uyma gibi tedbirlerde bize destek vermenizi rica ediyorum. Tüm tedbirler ve yaptırımlar sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak içindir. Lütfen evde kalalım biraz sabırlı olalım. En kısa zamanda sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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