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Araban Belediyesi’nden bayram denetimi

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi denetimlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:28 -
Araban Belediyesi’nden bayram denetimi

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi denetimlerde bulundu.


Tatlı ve pasta üretimi yapan iş yerlerinde yapılan denetimlerin yanı sıra temel gıda maddesi satışı yapa market, bakkal ve manavlarda denetledi. Halk sağlığını her şeyden önde tuttuğunu belirten Araban Belediye Başkan Vekili Sait Pekmezci, tatlı bir bayram geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu bayram evde kalın çağrısı yapan Pekmezci, “Araban için çalışıyoruz Arabanlılar için çalışıyoruz. Tüm Arabanlı hemşerilerimize sağlıklı ve mutlu Ramazan Bayramı geçirmelerini diler, tüm dünya genelinde gurbetçi olarak çalışan ve ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki tüm Arabanlı hemşerilerimiz mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum” dedi.

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