Arabada sinema etkinliği bir ay uzatıldı

Konyaaltı Belediyesi’nin, güvenli etkinlik arayanlar için 30 Mayıs Cumartesi akşamı başlatacağı ‘arabada açık hava sineması’na rezervasyonlar 14 dakikada doldu. Talep yoğunluğu üzerine etkinliğin 1 ay boyunca sürdürülmesine karar verildi.

Konyaaltı Belediyesi ‘arabada sinema’ etkinliğiyle sinemaseverleri yeniden beyaz perde ile buluşturacak. İlk gösterim 30 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00’de Uncalı Mahallesi’ndeki açık pazar yerinde gerçekleştirilecek. Araçlarıyla alana alınacak vatandaşlar, yine araçlarının içinde dev perdeye yansıtılacak filmi izleyebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlar içinde 3 kişinin olması şartının gözetileceği etkinliğe 150 araç katılabilecek. Etkinliğin ilk filmi ‘Aile Arasında’ olacak. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı filmin senaryosunu Gülse Birsel yazdı. Komedi türündeki Türk filminin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor.

14 dakikada doldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, arabada sinema etkinliğini haftada iki gün planlandığı belirterek, sosyal medya hesaplarından etkinliği duyurduklarını söyledi. 14 dakikada sinema etkinliğine rezervasyonların dolduğunu belirten Esen, “Vatandaşlarımızın talebini görünce etkinliğimizi haftanın 6 gününe çıkarmaya karar verdik. 1 ay boyunca sanatseverler yerli ve yabancı filmleri, Uncalı’daki pazar yerimizde izleme şansı yakalayacak. Vatandaşlarımızın pandemi döneminde kaliteli zaman geçirmesi için projeler üretiyoruz. Sanat ile motivasyonu artırmayı göz önünde bulundurarak arabada sinema günlerini başlatıyoruz” dedi.