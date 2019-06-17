Arabada güneş yanığına ne iyi gelir Araçtaki güneş yanığı nedir nasıl giderilir?

Araçlarda güneş yanığı nedir? Güneş yanığına ne iyi gelir araba. Güneş yanıkları araba boyanın etkisini kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Oto tamirlerinin tabiriyle araç kanseri olarak da tabir edilir araçtaki güneş yanıklarını. Arabada güneş yanıkları tavan bölgesinde, ön kaputta ve arka bagaj kapagında görülebilir. Peki araçlara güneş yanığı nasıl engellenir? Araçta güneş yanığı nasıl giderilir? İşte detaylar…

Araçlarda güneş yağınının çaresi nedir? Arabada güneş yanığı oluştuktan sonra çaresi yok. Güneş yanığı araba üzerinde ufak bir nokta halinde ortaya çıktığında bu yanık zamanla büyüyor ve kocaman bir alana nüfuz ediyor. Yıllarca çalışıp bizim de bir aracımız olsun diyen vatandaşlar birikimlerini bir çırpıda arabaya harcıyor. Hal böyle olunca da araçlarını gözü gibi bakıyor araç sahipleri. Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar deniz kenarlarına, piknik alanlarına kısacası gezip dinlenme ihtiyacı hissediyor. İşe giderken otoparklara part edilen araçlar bir bakmışsınız güneşin kavurucu sıcağında yollara düşmüş. Peki araçlara güneş yanığı nasıl engellenir? İşte detaylar…

Güneş yağınına sebep olan nedenler neler?

Güneş ışınları,

Kuş pislikleri,

Araç üzerine sıçrayan kimyasallar

Ağaç resineleri

Sürekli araç üzerine pasta atılması

Aracı sürekli yıkamak

Sıcak günlerinin en büyük problemlerinden biri olan araçlarda güneş yanığına ne iyi gelir? Arabanızda oluşmuş güneş yanıklarını boya kullanmadan hızlıca giderebilirsiniz.

Kaportadaki güneş yanıkları nasıl giderilir?

Güneş ışıkları ve sıcak zamanla otomobilin boyasının deforme olmasına neden olabilir. Özellikle sıcak bölgelerde, uzun süre açık alanda park edilen araçlarda görülen güneş yanıkları çok ciddi değilse pasta ve cila uygulaması ile giderilebilir. Pasta yüzeydeki hasarlı katmanı aşındırarak alttaki sağlam boya katmanını ortaya çıkarır. Pastadan sonra uygulanan kaporta cilası ile hasarlı bölge eskisi gibi temiz ve parlak görünür.

Güneş yanığı önlemi nasıl alınır?

En önemli konulardan biri ise otomobil tavan ve kaput güneş yanığını nasıl önleriz. Bunu için yapmanız gereken en önemli şey düzenli olarak pasta cila ve koruma bakım işlemlerini yaptırmak. Boya üzerinde koruma olması durumunda direkt olarak gelen güneş ışınlarını kesmiş olur ve aracınızla temas etmemesini sağlarsınız. Zira korumalı araçların boyaları üzerinde güneş yanığı asla oluşmaz; boya üzerinde güneşe bağlı soyulma gibi durumlar da söz konusu değildir. Düzenli olarak yaptıracağınız bu işlemler sayesinde cebinizde büyük meblağlar çıkmayacaktır.