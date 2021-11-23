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Gündem Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti
Gündem

Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti

Dr. Teoman Karadağ, katıldığı bir programda hayat kurtaran bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Karadağ'ın özellikle arabada telefonla konuşanlar için uyarısı gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 19:27:00 -
Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti

Dr. Teoman Karadağ, vücut enerjimizi nasıl koruyacağımıza dair önemli bilgiler verdi.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına katılan Dr. Teoman Karadağ, camların kapalı olduğu bir arabada telefonla konuşmanın vücuda çok büyük zarar verdiğini söyledi.

Karadağ yaptığı açıklamada, "Çay demir emilimini azalttığı için yemekten 2 saat sonra içebilirsiniz. Ama kahve öyle değil. Bizim titreşim bilgilerimizi korumamız lazım. Altın, gümüş ve bakır dışındaki metaller vücut enerjinizi düşürüyor. Yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. D3 vitamini bağışıklık sistemimizin en başındaki vitamindir. Bizim günlük olarak D3 almamız lazım. Meyve sabah 7 ile 11 arasında yenmeli. Fazla yememek lazım. Fruktoz çok alıyorsun. Öncelikle neleri yapmamamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Bu yüzden frekansınız yükselemeyebilir. Arabada cam kapalı ve açmama durumumuz varsa çalan telefonu sakın açmayın. Radyasyon alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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