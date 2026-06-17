Araba satın aldı, dünyası başına yıkıldı!

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk babası Tunay Akgül (44), iddiaya göre tüm birikimiyle araba almaya karar verdi. İnternetten araç ilanlarına bakan Akgül, 2023 model Skoda Superb için İstanbul Ümraniye’deki bir galeri ile iletişime geçti. Akgül, aracın daha 25 bin kilometrede olduğunu öğrenince orada yaşayan dayısını arayarak, gidip araca bakmasını istedi. Dayısı galeriye giderek, aracı alıp oto ekspere gitti. Eksperde yapılan incelemelerin ardından aracın 25 bin kilometrede olduğunu öğrenen Akgül, 21 Mayıs’ta aracı almak için İstanbul’a gitti. Noter işlemlerinin ardından yeni aldığı aracıyla dayısının evine giden Akgül, aracına detaylı bakmak istedi. Aracın kaputunun ön kısımlarında taş izi olduğunu gören Akgül, Elazığ’a döner dönmez araç servisine giderek aracını sorgulattı. Yapılan incelemelerin ardından aracın 2026 Mayıs ayında 150 bin bakımının yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Akgül, aracını aldığı galeriyi arayarak, dolandırıldığını, parasının geri yatırılmasını talep etti. İlk başlarda parasının geri verileceğini söyleyen galeri yetkililerinin daha sonradan telefonlarına bakmamasıyla Akgül, soluğu adliyede aldı.

"Parayı gönderirken bana açıklama kısmına ’Elden alınan borç’ yazdırdılar"

20 Mayıs’ta aracı internet sitesinden gördüğünü belirten Tunay Akgül, "Arayarak pazarlığımızı yaptık. 2 milyon 570 bin liraya anlaştık. İstanbul’da olduğu için dayımı yönlendirdim. Dayım aracı ekspere götürdü. Eksperde araç dedikleri gibi 25 bin kilometreydi. Ben eksperle daha önceden görüşerek, ’Şüphelendiğiniz bir durum olursa en üst paketi yapın, kilometresi yüksek olabilir. Anlayabilir misiniz?’ dedim. Onlar da ’Anlarız’ dediler. Dayım aracın söyledikleri gibi olduğunu ifade edince ben de 21 Mayıs’ta aracı almak için buradan İstanbul’a gittim. Orada Hüseyin diye birisiyle muhatap olduk. Aracın Hasan Y.’ye ait olduğunu, kendilerine bıraktığını ve satacaklarını söyledi. Ben o sıra araca bakmadım, sonuçta ekspere göstermişiz. Notere gittik, satış bedeli olarak 2 milyon 570 bin lira satış bedeli yazmışlardı. Güvenli ödemeden anlamadığım için kendileri ’Biz hallederiz’ deyip telefonu elimden aldılar. Parayı gönderiyorlar, bana mesaj geliyor ’İptal edilmiştir’ diye. Ben 5 milyona kadar para transferi yapabiliyorum. Olmayınca kendileri bana ’2 milyonunu buradan gönder’ dediler. Ben de ’Devletten vergi çalıyoruz’ deyince onlar da ’Kasko değeri yüksek, satış bedelini oradan alıyorlar’ dediler. Notere sordum, onlar da öyle deyince tamam diyerek 2 milyonu Hasan’a gönderdim. Aracın vekaleti de Cihan A.’daydı, galeriye geçince ’570 bin lirayı da Cihan’a gönder’ dediler. ’Ruhsat sahibine gönderirim’ deyince ’Vekalet Cihan’ın üstüne, istersen paranın tamamını da gönderebilirsiniz’ dediler. Parayı gönderirken bana açıklama kısmına ’Elden alınan borç’ yazdırdılar" dedi.