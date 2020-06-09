Araba lastiği, tuvalet tabelası gibi atıklar gölden çıktı

Dalgıçlar ve çevre gönülleri Sapanca gölünde temizlik gerçekleştirdi. Yapılan temizlikten başta araba lastiği, tuvalet tabelası olmak üzere çok sayıda atık çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) organizasyonunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dalgıçlar ve çevre gönülleri Sapanca Gölü ve çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Araba lastiği, tuvalet tabelası plastik, cam ve metal şişeler ile çeşitli materyallerin yer aldığı çöpler gölün içerisinden çıkarıldı.

SASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Sapanca Gölü ve çevresinin korunmasında her bir vatandaşa sorumluluk düştüğü ifade edilerek, “Şehrimizin içme suyu kaynağı olan, doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Sapanca Gölü’nü hep birlikte korumalıyız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dalgıçlar ve çevre gönüllüleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmasında araba lastiği, plastik, cam ve metal şişeler ile çeşitli materyallerin yer aldığı çöpler toplandı. Gölü yaşatmak, temiz çevresiyle gelecek nesillerimize ulaştırmak en önemli görevimiz. Aynı zamanda birçok canlının yaşam alanı olan gölümüzü hep birlikte koruyalım. Vatandaşlarımıza çağrımızdır; gölümüzün kirlenmesine müsaade etmeyelim” denildi.