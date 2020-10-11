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Aktüel Araba çarpan köpek yavrusunu polis ekipleri veterinere götürdü
Aktüel

Araba çarpan köpek yavrusunu polis ekipleri veterinere götürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:04:54 -
Araba çarpan köpek yavrusunu polis ekipleri veterinere götürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğini, ilçe emniyet ekipleri veterinere götürdü.

İlçe merkezinde meydana gelen kazada yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan köpek yavrusu, polis ekipleri tarafından ekip otosuyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesine götürüldü.

Burada iç kanaması durdurularak kırıkla ilgili tedavisi yapılan köpek, ardından Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağa teslim edildi.

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