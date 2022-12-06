Araba alacaklar için otomotivde ÖTV sıfırlanabilir mi? ‘Sıfır vergi’ modeli açıkladı: ÖTV’siz otomobil projesi ne?

Otomotiv distribütörleri, otomotivde 'ÖTV sıfırlanırsa ne olur' projeksiyonu çizdi. Plan devlet yetkililerin de ilgisini çekti. ODMD, otomotivde ‘ÖTV sıfırlanırsa ne olur’ projeksiyonu çizdi. Buna göre, ÖTV 10 yıl içerisinde yani 2034’e kadar kaldırılsa hem devlet hem vatandaş kazanacak. 1000 kişiye düşen araç sayısı 219’dan 365’e çıkacak. İstihdam ise 750 bin kişiye yükselecek.

Türkiye’de otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bu vergiler, devletin önemli bir gelir kaynağını oluştururken, yetkililerce Türkiye’nin cari açığını arttırmamak adına ithal araçların satışını dengelemek bakımından da ele alınıyor. Otomotiv sektörü temsilcileri ÖTV’nin kademeli olarak kaldırılmasının devlete daha çok getiri sağlayacağı noktasında uzun süredir birleşiyor. Bu konuda, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ise ilk kez somut verilerle 10 yıllık bir projeksiyon çizdi. ‘2034’ projeksiyonu çalışması yapan dernek, bunu ilgili devlet kurumlarıyla da paylaştı ve yetkilerinin de çalışmayı pozitif karşıladığını açıkladı.

ÖTV’siz otomotiv projeksiyonu, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere de anlatıldı. Buna göre, otomotivde ÖTV oranları 2034’e kadar her yıl yüzde 7-8 puan indirilerek sıfırlanırsa 1000 kişi başına düşen araç sayısı 219 adetten 365 adede çıkacak, otomobil+hafif ticari araç satışları 800 bin adetlerden 2.5 milyon adetlere ulaşacak, satışlar artacağı için Türkiye yeni yatırımlar alacak ve üretim kapasitesi 2 milyon adetten 3 milyon adede çıkacak, ihracat 30 milyar dolardan 50 milyar dolara ulaşacak ve en önemlisi istihdam yüzde 50 artarak 750 bin adetleri görecek. Ayrıca, yeni araç alımı artacağı için yaşlı yani 2. el araçlar Ortadoğu, Afrika gibi ülkelere ihraç edilebilecek. Böylece, cari açığa da 10 milyar Dolar katkı sunulacak.

‘HERKES KAZANIR’

Çalışmayı paylaşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “ÖTV’nin aniden sıfırlanması hem devletin vergi kaybına neden olur hem de satın alınmış araçların değerini düşüreceği için filo şirketlerini batırır. ÖTV inecekse bu kademeli olmalı” dedi ve özetle şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv çok hızlı dönüşüyor, yakında motor hacimlerinin bir anlamı kalmayacak. 2023 projeksiyonu devlete de vatandaşa da kazandırır. Devlet, vazgeçtiği vergiyi fazlasıyla ortaya çıkacak yeni ekosistemdeki üretim, değerli ihracat ve istihdam üzerinden toplayabilir. Vatandaş da yeni, teknolojik ve çevreci araçlara daha rahat ulaşır. Çalışmayı sunduk. İlgili merciler üzerinde düşünmeye değer bir çalışma olduğunu belirterek ilgi duydular ve aldılar.”

DERNEĞİN ADI DEĞİŞTİ

Toplantıda kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları da açıklandı. ODMD Genel Sekreteri Hayri Erce’nin açıkladığı verilere göre, kasımda otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 36.7 artarak 82 bin 311 adet oldu. Ocak-Kasım dönemi ise 668 bin 63 adet satışla kapandı. Bu arada, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) ismi otomotivdeki yeni teknolojileri de kapsamak hedefiyle Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği oldu. Bozkurt, derneğe artık otomotiv ana üreticilerinin mobilite platformlarının da üye olabileceği söyledi.

Türkiye’de satılan sıfır otomobillerden alınan ÖTV motor hacimlerine ve vergisiz fiyatlara göre belirleniyor. Satışlar ise ağırlıklı olarak 1.6 litre hacminin altındaki otomobiller üzerinden gerçekleşiyor. Burada da aracın matrah limiti yani vergisiz fiyatı ÖTV’yi belirliyor. Uygulanacak ÖTV oranları 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5’e bölünüyor. Ancak, son yıllarda hem küresel maliyet artışları hem de Döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle satılan sıfır otomobillerin çok büyük bir bölümü yüzde 80’lik ÖTV dilimine giriyor. Buna KDV de eklenince bir otomobilden alınan Vergi yüzde 98’e ulaşıyor. Motorlu taşıtlardan alınan vergi devlet için de önemli bir kalemi temsil ediyor. Bu yıl devletin sadece motorlu taşıtlardan 140.1 milyar TL, önümüzdeki yıl ise 204 milyar TL gelir elde etmesi bekleniyor. Hürriyet

cnnturk'e konuşan Samet Güner ve Sercan Sever, sektör temsilcisi Muhammed Ali Karakaş ve oto galeri sahibi Emrecan Baltacı'yla konuştu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye otomotiv ekosistemi gelişim senaryoları adı çalışma ile vergi sistemini masaya yatırdı. Çalışmada ÖTV'nin kademeli olarak sıfırlanması halinde otomotiv pazarı genişleyecek. Bin kişiye düşen otomobil sayısı, 219 adetten doğu Avrupa ortalaması olan 365 adedin üzerine çıkacak. Hedefe ise sıfır araç satışı ile ulaşılacak. Uzmanlar otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkabileceğini ön görüyor.

Oto-plaza devri sona eriyor!

Sıfır araç satışında bayilerin rolü değişiyor, yüksek maliyetli yeni plaza yatırımlarının sonuna yaklaşılıyor. Avrupa’da birçok markanın geçtiği ‘online’ satış döneminin ilk örnekleri 2023 itibarıyla Türkiye’de de görülecek. Başta Togg olmak üzere Tesla ve Mercedes-Benz tüketicilerin karşısına farklı satış modelleriyle çıkacak. Bayilerin ise gelecekte teslimat, satış sonrası hizmetler, dijital servislerin satışı, mobilite hizmetleri gibi servislerden yüksek gelirler elde etmesi bekleniyor.

Dijitalleşmeyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları, üreticilerin elektrikli araçlar için yaptığı devasa yatırımlar ve artan rekabet otomotiv sektöründe geleneksel satış yöntemlerini değiştiriyor. Üreticiler artık satış üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isterken, son fiyatı kendisinin belirlediği ‘online’ modele geçiyor. Yeni nesil otomotiv markaları için geçiş süreci oldukça kolay ama 100 yıllık devleri bayi ağlarını dönüştürürken sancılı bir süreç bekliyor. Gelecekte bayilerin tamamen kapanması uzak bir ihtimal ama bayilerin, iş modellerinin değişmesi ‘sıfır’ araç satışı yerine satış sonrası hizmetler, dijital servisler ve ikinci el araç satışı gibi işlere daha çok odaklanmaları bekleniyor.

TÜRKİYE DE BAŞLIYOR

Bu kapsamda, Avrupa’da uzun süredir yapılan internet üzerinden araç modeli 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de de resmen başlayacak. Yeni dönemin ilk örnekleri ise Togg, Tesla ve Mercedes-Benz hayata geçirecek. Şubat 2023’te ilk ürünü C-SUV’u internet üzerinden ön siparişe açacak şirket, satış işlemlerini tamamen internet üzerinden gerçekleştirecek. Tüketiciler 2023 yılında sayıları 12’yi, 2025’te ise sayıları 35’i aşacak Togg deneyim merkezlerinde araçları görüp alım kararı verecek. Bu model genel itibarıyla Tesla modeline benziyor. Bu yıl tedarik sıkıntılarından ötürü Türkiye pazarına bir türlü giremeyen Tesla’nın da 2023’te Türkiye’de online satış üzerinden araçlarını satması bekleniyor.

ÖNCE MERCEDES-BENZ

Togg ve Tesla teknoloji merkezli yeni otomotiv şirketleri olduğu için satış yöntemlerini en başından farklı kurguladı. Ancak, 100 yıllık devlerin önünde birçok farklı senaryo bulunuyor. Geleneksel satış yöntemini Türkiye’de değiştirecek köklü markaların ilki ise Mercedes-Benz. Ocak ayında yeni satış modelini açıklayacağını duyuran şirketin Türkiye’deki Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmede, “Dünyada üç farklı strateji var. Birincisi Tesla ve Togg’un benimsediği gibi bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz” demişti.

‘YATIRIMLAR AYAKTA KALACAK’

Konuyu Türkiye’deki otomotiv yetkili satıcılarını temsil eden çatı kuruluş Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş’e de sordum. Türkiye’deki plaza yatırımlarının markaların öncülüğünde tüketici memnuniyetini sağlayabilmek adına gerçekleştiğini hatırlatan Erciş de bayilerin gelecekte rolünün farklılaşabileceğini ancak daima devam edeceğini vurguladı. Erciş, “Ulaştığımız memnuniyet seviyeleri artık tüketici nezdinde geri dönülmez bir seviyedir ve bu nedenle plaza yatırımları ayakta kalmaya devam edecektir. Özellikle yeni nesil araçların teknolojik gelişimleri, otomotiv yetkili satıcılarında da uzmanlığın daha ön plana çıkacağının en önemli göstergesi. Eskiden mekanik ağırlıklı ürünler yetkili olmayan servisleri de tercih edebiliyorken artık uzmanlık gerektiren yüksek teknoloji modeller yetkili satıcıları tercih edeceklerdir. Bu da plazalarımızdaki hareketliliği hızlandıracak en önemli etkenlerden olacaktır” dedi.