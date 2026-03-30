Araba alacaklar dikkat: Büyük zam yolda!

Artan maliyetler ve yükselen petrol fiyatları otomotiv sektöründe zam baskısını artırırken, talepteki zayıflama nedeniyle fiyat artışlarının daha kademeli ve sınırlı şekilde yansıması bekleniyor.

Yıla sınırlı bir ivmeyle başlayan otomotiv sektörü, Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle sert bir daralma sürecine girdi. Mart ayında satışların, geçen yılın rekor seviyelerinin oldukça altında kalarak 100 bin adet eşiğinin altına inmesi bekleniyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre, şubat ayında başlayan yavaşlama eğilimi mart ayında daha belirgin hale geldi. Artan lojistik maliyetler, yükselen ticari kredi faizleri ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, hem bireysel tüketiciyi hem de filo alıcılarını “bekle-gör” politikasına yöneltti.

Rekor seviyeden sert düşüş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, pazarın geçen yılın mart ayında ulaştığı 116 bin 900 adetlik tarihi rekorun oldukça gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, mart ayı kapanışının 97 bin ile 100 bin adet arasında gerçekleşmesini öngörürken, bu durumun yıllık bazda yaklaşık yüzde 15’lik bir daralmaya işaret ettiği belirtiliyor.

Petrol ve maliyet baskısı artıyor

Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, petrol fiyatlarındaki yükselişin üretimden sigortaya kadar tüm maliyet kalemlerini etkilediğini belirterek, “Distribütörler önümüzdeki dönemde fiyatlara müdahale etmek zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.

Sektördeki daralmanın bir diğer önemli nedeni ise finansman maliyetlerindeki artış oldu. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, ticari kredi faizlerinin yüzde 36-37 seviyelerinden yüzde 42-43 bandına yükselmesinin özellikle filo alımlarını neredeyse durma noktasına getirdiğini ifade etti.

Öte yandan artan jeopolitik riskler ve bölgesel savaş ihtimali, tüketicilerin harcama tercihlerini de değiştirdi. Otomobil alımının ertelendiği, yatırımın ise altın gibi daha güvenli görülen araçlara kaydığı gözlemleniyor.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde hem talep hem de fiyatlar üzerinde baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Ekonomim