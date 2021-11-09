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Eğitim Ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Kasım ayı ara tatili 2021
Eğitim

Ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Kasım ayı ara tatili 2021

6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci MEB 1. dönem ara tatil tarihlerini sorguluyor. Ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB çalışma takvimi 2021...

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:07:00 - 2021-11-09 15:11:35
Ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Kasım ayı ara tatili 2021

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ara tatilin 15 Kasım Pazartesi günü başlayacağının altını çizdi. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Okullar ne zaman kapanacak ne zaman açılacak?

Ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman bitecek? Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatil ne zaman 2022?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman 2021 2022?

Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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