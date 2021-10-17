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Eğitim Ara tatile ne kadar zaman kaldı? Okullar kasım ayının kaçında tatil olacak?
Eğitim

Ara tatile ne kadar zaman kaldı? Okullar kasım ayının kaçında tatil olacak?

Kasım ayı tatili ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler ve veliler birinci ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? Kasım ayı tatili kaç gün olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 21:52:00 -
Ara tatile ne kadar zaman kaldı? Okullar kasım ayının kaçında tatil olacak?

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021’de başladı. Milyonlarca öğrenci bir buçuk ayı aşkın süredir okula gidiyor. Şimdiden ara tatile ne kadar zaman kaldığı araştırılmaya başlandı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatile ne kadar zaman kaldı? Okullar kasım ayının kaçında tatil olacak?

Öğrenciler ve veliler tatil planı yapabilmek adına ‘Ara tatile ne kadar kaldı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

 

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