Ara tatilde oyun ablası ve online sınav koçu hizmetleri tırmanışta

Armut.com’un, 2023 ve 2024 ara tatil dönemine ait eğitim ve hobi kategorilerinde yaptığı analize göre, yarıyıl tatilini öğrenerek geçiyoruz. Vakti etkili kullanma yönünde hareket eden ebeveynler, ara tatil döneminde çocuklarını gelişimlerine dair her alanda desteklemeye devam ediyor. Armut platformuna gelen taleplere göre temel eğitim derslerine ve spora ilgi artarken, Oyun Ablası ve Online Sınav Koçu gibi eğitime destek olan kategoriler ise yükselişte.

En çok Sayısal Analiz öğrenmek istiyoruz

Temel eğitim kategorileri incelendiğinde, Sayısal Analiz dersinde geçen senenin aynı dönemine göre 14 kat büyüme görülüyor. Bu kategoride en çok talep edilen ders olan Sayısal Analizi, AYT Matematik özel ders izliyor. Yüzde 716 büyüme ile ikinci sırada olan AYT Matematik özel dersin ardından öğrencilerin kendilerini geliştirmek istedikleri diğer alan ise biyoloji. Armut.com’da Online Biyoloji dersi yüzde 179 büyüme gösteriyor.

Ara tatilin lider hobisi jimnastik

Ara tatilde çocukların hobilerine yönelik eğitimlerine de vakit ayrılıyor. Jimnastik kursu yüzde 556 artış ile ara dönemde ebeveynlerin çocuklarını yönlendirdikleri en çok talep alan hobi olarak ilk sırada yer alıyor. Çocukların en çok vakit geçirmek istediği bir diğer hobi ise futbol. Futbol özel ders geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 artış gösteriyor. Bir diğer ilgi çeken açık hava aktivitesi olan bisiklet dersi ise yüzde 162 artış ile üçüncü en çok talep edilen aktivite konumunda.

Eğitime destek hizmetleri tırmanışta

Ara tatilde eğitime destek alanında da talepler arttı. Evde Özel Eğitim hizmeti, yarıyıl tatil döneminde geçen seneye göre yüzde 102 artış ile eğitime ara vermek istemeyen ebeveynlerin önceliklendirdiği hizmetlerin başında geliyor. Ebeveynlerin destek olmak istedikleri bir diğer alan ise Oyun Ablası. Oyun Ablası, yüzde 91 artış ile geçen seneye göre yükselişte olan hizmetler arasında. Çocuklarına psikolojik destek sağlamak isteyen ebeveynlerin ilgilendiği ana hizmetlerden birisi ise Online Sınav Koçu. Yüzde 80 artış ile Online Sınav Koçu, ara tatil döneminde dikkat çeken hizmetlerinden biri.

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