Ara tatil uzayacak mı? Ara tatil ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama çağrısında bulundu. Bakan Özer ara tatil mesajında şunları dile getirdi: “"Sevgili öğrenciler, bugün itibarıyla başlayacak ara tatilde de lütfen Covid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz."

Ara tatil uzayacak mı?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.